Документ ФБР про вилучені документи в маєтку Трампа в Мар-о-Лаго Мін'юст США проти розкриття доказів, на підставі яких у домі Трампа зробили обшук Під час обшуку в маєтку колишнього президента США було вилучено документи з грифом «цілком секретно» Міністерство юстиції США в понеділок заявило, що виступає проти розкриття письмових показань під присягою, які прокуратура […] Сообщение Мін'юст США проти розкриття доказів, на підставі яких у будинку Трампа провели обшук появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.