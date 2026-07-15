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Аргументы и Факты

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Лешкевич: олигархи Украины не заинтересованы во вступлении в ЕС

Лешкевич: олигархи Украины не заинтересованы во вступлении в ЕС

Украинские элиты и олигархи не заинтересованы во вступлении страны в Европейский союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич в эфире программы Super Express, трансляция которой велась на YouTube.

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