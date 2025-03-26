ООН: 1 млн человек останется без еды, если Израиль не откроет доступ в Газу

Global Look Press/Moiz Salhi Apaimages/Keystone Press Agency Не менее одного миллиона жителей сектора Газа могут остаться без продовольствия, если Израиль не разрешит поставку гуманитарных грузов на территорию анклава, сообщает ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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