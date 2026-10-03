AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

Nike Zoom Vomero 5 Cordura «Camo Green» — новая версия ретро-кроссовок с верхом из прочного текстиля

Nike Zoom Vomero 5 Cordura «Camo Green» — новая версия ретро-кроссовок с верхом из прочного текстиля

Nike готовит новую версию одной из самых заметных моделей своей линейки ретро-беговых кроссовок. Zoom Vomero 5 впервые получит верх из Cordura — прочного текстиля, который обычно ассоциируется с экипировкой, а не с повседневными кроссовками.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым