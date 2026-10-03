Nike Zoom Vomero 5 Cordura «Camo Green» — новая версия ретро-кроссовок с верхом из прочного текстиля

Nike готовит новую версию одной из самых заметных моделей своей линейки ретро-беговых кроссовок. Zoom Vomero 5 впервые получит верх из Cordura — прочного текстиля, который обычно ассоциируется с экипировкой, а не с повседневными кроссовками.
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