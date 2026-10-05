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Журнал «Профиль»

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"Мстители: Финал" вновь обошли "Аватар" в борьбе за титул самого кассового фильма в истории кино: что дальше

"Мстители: Финал" вновь обошли "Аватар" в борьбе за титул самого кассового фильма в истории кино: что дальше

"Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), кульминация супергеройской франшизы Marvel, сводящая воедино все концы, снова поставила рекорд по кассовым сборам.

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