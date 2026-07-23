Главный тренер «Зенита» сделал программное заявление: Ищу игроков, готовых жертвовать собой ради команды

«Я ищу игроков, которые готовы конкурировать и стремятся быть лучшими на каждой тренировке. Игроков, готовых жертвовать собой ради команды, - поделился новый наставник баскетбольного «Зенита», хорошо известный черногорский специалист Душко Иванович.
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