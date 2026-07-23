Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Главный тренер «Зенита» сделал программное заявление: Ищу игроков, готовых жертвовать собой ради команды

Главный тренер «Зенита» сделал программное заявление: Ищу игроков, готовых жертвовать собой ради команды

«Я ищу игроков, которые готовы конкурировать и стремятся быть лучшими на каждой тренировке. Игроков, готовых жертвовать собой ради команды, - поделился новый наставник баскетбольного «Зенита», хорошо известный черногорский специалист Душко Иванович.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии