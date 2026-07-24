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Царьград

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Переезд в Россию и самый сложный первый год: Отец Джозеф справился. Но было очень тяжело

Переезд в Россию и самый сложный первый год: Отец Джозеф справился. Но было очень тяжело

Решиться перевезти большую семью через океан способен далеко не каждый. Отец Джозеф Глисон сделал именно так.

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