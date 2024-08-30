На семинаре обсуждались меры по борьбе с онкологическими заболеваниями на Камчатке

На последнем семинаре в Камчатском крае обсуждались меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. В совещании приняли участие губернатор региона Владимир Солодов и председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
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