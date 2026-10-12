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"За микроэкономические основы макроэкономической стабилизации": премию памяти Нобеля получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд

"За микроэкономические основы макроэкономической стабилизации": премию памяти Нобеля получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Лауреаты "помогли нам сгладить взлеты и падения экономики". Они разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили способность реализовывать эффективную стабилизационную политику.

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