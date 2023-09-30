Уборка урожая в некоторых районах Забайкалья затянулась из-за дождей

Уборка урожая в юго-восточных районах Забайкалья затруднена из-за обильных дождей. Министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв подчеркнул, что текущая уборочная кампания проходит в сложных условиях практически во всех районах края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии