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Уборка урожая в некоторых районах Забайкалья затянулась из-за дождей

Уборка урожая в некоторых районах Забайкалья затянулась из-за дождей

Уборка урожая в юго-восточных районах Забайкалья затруднена из-за обильных дождей. Министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв подчеркнул, что текущая уборочная кампания проходит в сложных условиях практически во всех районах края.

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