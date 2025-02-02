Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Путин осмотрел перспективные модели АВТОВАЗа: B+Cross, Т-134, B-VAN и e-Niva Во время визита Владимира Путина на АВТОВАЗ президенту Российской Федерации представили несколько перспективных проектов, над которыми сейчас работает отечественный гигант.
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