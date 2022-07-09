Над Херсоном сработали системы ПВО, ведется обстрел со стороны Николаева

Над Херсоном утром в субботу, 9 июля, сработали по целям силы противовоздушной обороны. Соответствующую информацию предоставили журналистам в пресс-службе военно-гражданской администрации области.
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