🌐 В Крыму в 2025 году интернетом активно пользовались 87% жителей Это почти соответствует среднему показателю по России — 86,6%, сообщила в эфире «Радио Крым» руководитель Крымстата Ольга Балдина.
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