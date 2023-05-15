Дрон атаковал склад с военной техникой в Брянской области - источник

Источник сообщил об атаке беспилотника в Брянской области. Под удар попал склад с военной техникой.По информации телеграм-канала Baza, взрывное устройство было скинуто с беспилотника на крышу склада в Суземском районе Брянской области утром 14 мая.
Источник сообщил об атаке беспилотника в Брянской области. Под удар попал склад с военной техникой.По информации телеграм-канала Baza, взрывное устройство было скинуто с беспилотника на крышу склада в Суземском районе Брянской области утром 14 мая.
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