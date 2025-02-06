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В 30 лет стал пожилым: как раскрыли тайну смерти китайского императора

В 30 лет стал пожилым: как раскрыли тайну смерти китайского императора

Кадр из программы «Загадки человечества», РЕН ТВ, Global Look Press/Chen Sihan/XinHua Император Юйвэнь Юн в середине VI века взошел на престол княжества "Северная Чжоу" – так называется одна из частей Китая периода раздробленности.

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