Российские военные ввели режим тишины на херсонском направлении у Алешек с 04:00 27 октября. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
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