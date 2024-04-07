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Снайперская точность. Искандер-М усовершенствовали. Что известно?

Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

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