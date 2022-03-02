Ещё 724 человека заболели коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Республике Крым выявили ещё 724 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Телеканал "КРЫМ 24"79 подписчиков
Популярные статьи
- Армен Мартоян: Европа забыла, «благодаря» кому в Донецке установлена Аллея ангелов
- Мы ответили на военные действия Запада в самый последний момент, когда больше молчать было нельзя, - политический обозреватель Веселовский
- В Корпорации развития РК заявили, что экономическая ситуация в Крыму спокойная и стабильная
Свежие комментарии