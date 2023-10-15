Рыбин: Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, почему российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, несмотря на все свои достижения, остаётся в тени погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
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