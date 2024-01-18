В скандале полицейского из ХМАО с инспекторами Минприроды появились новые подробности

Эксперт-криминалист полиции Ханты-Мансийска Иван Макаров случайно оказался фигурантом скандала с работниками заповедника «Малая Сосьва», который закончился возбуждением уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителей власти.
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