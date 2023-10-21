Глава МИД Приднестровья связал милитаризацию Молдавии с возможными военными приготовлениями

Резкое повышение военной активности Молдавии сложно трактовать иначе как приготовление к конфликту. Такой вывод можно сделать из заявления министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталия Игнатьева.
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