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Царьград

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Шведский премьер призывает к единству после трагедии в Эребру

Шведский премьер призывает к единству после трагедии в Эребру

В шведском городе Эребру 4 февраля произошло массовое убийство, в результате которого 35-летний Рикард Андерссон лишил жизни десять человек, прежде чем покончить с собой.

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