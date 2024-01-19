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OilPrice

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SLB Lifts Dividend as Strong International Drilling Boosts Earnings

Oilfield services giant SLB (NYSE: SLB) raised its quarterly cash dividend after reporting on Friday higher-than-expected earnings for the fourth quarter, driven by what it described as “substantial international growth” in drilling activity.

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