Кто молодец? Активные салехардцы, безгранично любящие свой родной город!

Девять команд вызвались ярко и эксклюзивно поздравить Салехард с солидным юбилеем. Ради этого они несколько часов колесили по достопримечательностям столицы Ямала на своих транспортных средствах и собирали заветные жетоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии