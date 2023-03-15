Закон, порядок, государство

744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    👍 Прелестно ! Питеру, Москве, Новосибу и т.д.  и т.п до этого невероятно далеко. 🇷🇺За год ни одного ...
  • Аршак Меликджанян
    почему 6,5 лет, по идее люди потребляющие синтетику и вообще наркоту приговорены, по этому было бы справедливо квалиф...В Хабаровском кра...
  • Александр Павлов
    Да-а-а.... Во облом то! Ушолъ плякать.Никаких поблажек:...

МВД Якутии совместно с Нацбанком проводит профилактический десант по финансовой грамотности

МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Нацбанком продолжают свою просветительскую акцию «Дорога к финансовой грамотности открыта каждому», в рамках которого проводится комплексная профилактическая работа с населением по финансовой безопасности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх