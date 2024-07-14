Трамп пугает Киев: «Наша разведка не обязана кормить Украину»

Кандидат в президенты США дал понять, что военные сведения, которые добывают спецслужбы Америки, тоже стоят денег Константин Ольшанский На фото: украинские солдаты едут на БМП по размытой дождем дороге (Фото: Global Look Press via ZUMA Press) Российская армия окончательно укрепилась в тактике «медленного выдавливания» ВСУ с их позиций.