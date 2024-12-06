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Андрей Костин, ВТБ: кредиты у нас берут, избыточной ликвидностью банки не обладают

Андрей Костин, ВТБ: кредиты у нас берут, избыточной ликвидностью банки не обладают

Банки смело повышают проценты по вкладам. Значит ли это, что и кредиты под такие проценты их клиенты берут так же смело? И есть ли признаки того, что компании действительно выводят деньги из бизнеса на депозиты? С президентом — председателем правления ВТБ беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич.

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