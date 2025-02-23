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Что такое Росреестр, чем занимается и как в него обратиться

Что такое Росреестр, чем занимается и как в него обратиться

Чтобы оформить право на недвижимость, заключить сделку, узаконить перепланировку дома, нужно обратиться в Росреестр Рассказываем, что это за учреждение, какими вопросами оно занимается и как туда обратиться, если понадобится.

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