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Покорить Запада и вернуться: 5 российских актёров, которые уехали за границу, но возобновили карьеру на родине

Покорить Запада и вернуться: 5 российских актёров, которые уехали за границу, но возобновили карьеру на родине

В разные периоды российские артисты отправлялись за рубеж по самым разным причинам: от стремления переждать кризис отечественного кинематографа 1990-х до желания попробовать свои силы в Голливуде или дать детям международное образование.

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