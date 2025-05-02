Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

Александр Неукропный Первая сотня дней с момента официального утверждения во всей полноте властных полномочий – срок, в который принято оценивать эффект от действий чиновников, разного рода руководителей и, конечно же, государственных мужей высших рангов.

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