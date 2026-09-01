Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ раскрыло список целей, пораженных в ходе массированного удара

МО РФ раскрыло список целей, пораженных в ходе массированного удара

 Среди пораженных объектов - предприятия «Файер Пойнт» и «Аэробавовна». 01-09-2026 10:01   Минобороны России раскрыло детали массированного удара, который нанесли по Украине сегодня ночью.

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Вера смелых

Ребята, вы же журналисты, а не слесари - самоучки с мотором! Сплошь и рядом в тексте "а также удалось поразить...". Вы же должны понимать, что это не то , что делает убедительным точность ударов. А они реально удивительно точны -  это вам не Пэтриот -идиот, падающий куда попало. Или вы целенаправленно снижаете значимость сообщения МО?!