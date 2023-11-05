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Генерал ВСУ Баранов анонсировал крупные атаки дронов на Россию зимой

Генерал ВСУ Баранов анонсировал крупные атаки дронов на Россию зимой

Киев ожидает многочисленные контратаки ВС РФ, сказал военачальникВооруженные силы Украины планируют масштабные атаки беспилотников по территории России, в том числе по Крыму, заявил начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов.

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