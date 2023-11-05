Генерал ВСУ Баранов анонсировал крупные атаки дронов на Россию зимой

Киев ожидает многочисленные контратаки ВС РФ, сказал военачальникВооруженные силы Украины планируют масштабные атаки беспилотников по территории России, в том числе по Крыму, заявил начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов.