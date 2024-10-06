Миллиардер Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сравнил кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена, высмеяв последнего во время предвыборного митинга республиканца в Пенсильвании.
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