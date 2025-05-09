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Воронежские новости

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С тех пор, как появились прогнозы погоды, с ней стало твориться что-то непонятное… Представляем прогноз на 9 мая в Воронеже

С тех пор, как появились прогнозы погоды, с ней стало твориться что-то непонятное… Представляем прогноз на 9 мая в Воронеже

С тех пор, как появились прогнозы погоды, с ней стало твориться что-то непонятное… Представляем прогноз на 9 мая в ВоронежеСегодня, 9 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание природы стало более сдержанным.

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