«Альтернатива для Германии» впервые выиграла выборы в Саксонии-Анхальт

«Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые заняла первое место на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Партия во главе с Ульрихом Зигмундом набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 депутатских мест.
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