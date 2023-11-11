Госдума подняла призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат

Российские власти запустили крупнейшую за последние десятилетия военную реформу. Ряд важных поправок в закон о военной службе приняли сразу во втором и третьем чтениях Нижнюю планку призывного возраста решили не поднимать.
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