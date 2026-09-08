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Тульские новости

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Арбитражный суд Тульской области взыскал долги и неустойку с ООО «ДАРС» и ООО «СПАР ТУЛА»

Арбитражный суд Тульской области взыскал долги и неустойку с ООО «ДАРС» и ООО «СПАР ТУЛА»

Суд взыскал с ООО «СПАР ТУЛА» долг по поставке продуктов на 16 млн рублей, а с ООО «ДАРС» — неустойку и судебные расходы.

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