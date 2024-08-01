Как избежать ´встречи´ с ротавирусом?

Ротавирусная инфекция - высокозаразная острая кишечная инфекция. Заболевание легко передается от одного человека другому через предметы обихода, грязные руки, загрязненные дверные ручки, игрушки, воду и продукты питания.
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