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Военные новости ★ спецоперация

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Первая большая победа Георгия Жукова: факты о Халхин-Голе

Первая большая победа Георгия Жукова: факты о Халхин-Голе

Бои на Халхин-Голе (река в Монголии) или «инцидент у Номон-Хана» между советско-монгольскими войсками и вооруженными силами Японии начались 11 мая и продолжались до середины сентября 1939 года.

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