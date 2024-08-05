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Царьград

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В Петербурге ещё раз рухнул аварийный дом на Большой Зеленина

В Петербурге ещё раз рухнул аварийный дом на Большой Зеленина

Ночью в Петербурге рухнули внутренние перекрытия аварийного дома на Петроградской стороне.Жителей дома №44 на Малом проспекте Петроградской стороны эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада — во время капитального ремонта на первом этаже обрушилась кладка несущей стены.

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