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Лавров: Макрон отговаривает африканских лидеров от поездки на саммит в Россию

Лавров: Макрон отговаривает африканских лидеров от поездки на саммит в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон во время поездок в африканские страны будет пытаться отговорить лидеров континента от участия в московском саммите Россия — Африка, который состоится в октябре.

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