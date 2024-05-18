Карасин: запрос Украины на разрешение ударов по РФ доказывает безысходность ВСУ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин заявил, что обращение Украины к США с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить наносить удары по территории России свидетельствует о том, что украинское руководство ощущает безвыходность собственного положения.