Андрей Нальгин. О жутковатом подарке Собянина непривитым москвичам

Да уж, не отнять у наших властей ни чёрного юмора, ни мрачной иронии, ни какого-то извращённого чутья момента… Похоже мэр Москвы Сергей Собянин, полтора года назад возглавивший рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, «что-то знает».