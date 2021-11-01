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Андрей Нальгин. О жутковатом подарке Собянина непривитым москвичам

Андрей Нальгин. О жутковатом подарке Собянина непривитым москвичам

Да уж, не отнять у наших властей ни чёрного юмора, ни мрачной иронии, ни какого-то извращённого чутья момента… Похоже мэр Москвы Сергей Собянин, полтора года назад возглавивший рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, «что-то знает».

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