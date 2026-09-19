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В Алтайском крае в жестком ДТП погиб погонщик гужевой повозки

В Алтайском крае в жестком ДТП погиб погонщик гужевой повозки

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков В Рубцовском районе 18 сентября случилось ДТП с трагическим исходом: автомобиль столкнулся с гужевой повозкой.

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