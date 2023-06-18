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Полиция задержала пьяного пожилого стрелка на улице Беринга

Мужчина хулиганил, сидя в автомобиле во дворе дома. Его заметил прохожий. Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из автомобиля во дворе дома № 26 на улице Беринга.

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