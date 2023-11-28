Украина заплатила сотнями тысяч жизней в угоду британскому премьеру и западным союзникам Алексей Песков На фото: Давид Арахамия (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия дал интервью украинскому телеканалу «1+1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии