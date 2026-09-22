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«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ

«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ» Мортен Брандтцег, генеральный директор норвежского оборонного концерна Nammo – одного из кру.

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