"Сама виновата, зачем ходила по улице поздней ночью? Приключений искала?" "Сама виновата, зачем пришла к одногруппнику за учебником? Сначала подавала явные сигналы заинтересованности, а потом стала «динамо» крутить? Ну и то ей злобный буратино?" "А вот если бы она из дома выходила только в библиотеку, ничего бы не случилось!" К таким комментариям мы уже привыкли (а зря), и говорили о них не раз.
Сама виновата, захотела острых ощущений
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
А чему или кому сочувствовать ...все как хотела острых ощущений по самое не могу
Ответить
20 час.
Николай Николаевич
Жаль,что пережить то,что пережила она,вам не пришлось. А так интересно было бы услышать тогда ваше мнение. Пока только вонь.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии