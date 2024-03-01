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Всё о женщинах

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Сама виновата, захотела острых ощущений

Сама виновата, захотела острых ощущений

"Сама виновата, зачем ходила по улице поздней ночью? Приключений искала?" "Сама виновата, зачем пришла к одногруппнику за учебником? Сначала подавала явные сигналы заинтересованности, а потом стала «динамо» крутить? Ну и то ей злобный буратино?" "А вот если бы она из дома выходила только в библиотеку, ничего бы не случилось!" К таким комментариям мы уже привыкли (а зря), и говорили о них не раз.

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Комментарии
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Александр Григоров
А чему или кому сочувствовать ...все как хотела острых ощущений по самое не могу
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20 час.
Николай Николаевич
Жаль,что пережить то,что пережила она,вам не пришлось. А  так интересно было бы услышать тогда ваше мнение. Пока только вонь.
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11 час.

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