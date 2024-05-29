Миллиардеры, управляющие Правительством .Поправка - курс выставляется удобный для монополистов и олигархата, чтобы они по хорошему курсу продавали валюту и получали побольше прибыль от продажи природных ресурсов.
Есть ли в России сегодня олигархат?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Простая арифметика: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Как сказал г-н Медведев, будучи Президентом: "К сожалению места во власти ещё покупаются". Что поменялось с тех пор?!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ой, какой дебилизм у вас. Богатому незачем светиться в ГД, на это у них есть лобби.А олигархи правят бал в РФ.А миллиардеров-депутатов хватает.
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1 час.
Ингерман Ланская
ваш лес - это который вами куплен
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10 мин.
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