Есть ли в России сегодня олигархат?

Владимир Соловьев Простая арифметика: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Как сказал г-н Медведев, будучи Президентом: "К сожалению места во власти ещё покупаются". Что поменялось с тех пор?!

Владимир Алтайцев Ой, какой дебилизм у вас. Богатому незачем светиться в ГД, на это у них есть лобби.А олигархи правят бал в РФ.А миллиардеров-депутатов хватает.