Политика как он...
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Политика как она есть

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Есть ли в России сегодня олигархат?

Есть ли в России сегодня олигархат?

 Миллиардеры, управляющие Правительством   .Поправка - курс выставляется удобный для монополистов и олигархата, чтобы они по хорошему курсу продавали валюту и получали побольше прибыль от продажи природных ресурсов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Простая арифметика: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Как сказал г-н Медведев, будучи Президентом: &quot;К сожалению места во власти ещё покупаются&quot;. Что поменялось с тех пор?!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ой, какой  дебилизм  у вас. Богатому  незачем светиться  в  ГД, на  это  у  них  есть лобби.А  олигархи правят  бал  в РФ.А миллиардеров-депутатов  хватает.
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1 час.
Ингерман Ланская
ваш лес - это который вами куплен
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10 мин.

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