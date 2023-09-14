Нижегородская правда

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Более 4,5 тысячи человек посетили центр «Долголетие по-нижегородски» за первый год его деятельности

Более 4,5 тысячи человек посетили центр «Долголетие по-нижегородски» за первый год его деятельности

13 сентября центр «Долголетие по-нижегородски» отметил первую годовщину своей деятельности. За это время гостями центра стали более 4,5 тысячи граждан «серебряного» возраста, для них было организовано около 900 мероприятий различной направленности.

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