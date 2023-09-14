Более 4,5 тысячи человек посетили центр «Долголетие по-нижегородски» за первый год его деятельности

13 сентября центр «Долголетие по-нижегородски» отметил первую годовщину своей деятельности. За это время гостями центра стали более 4,5 тысячи граждан «серебряного» возраста, для них было организовано около 900 мероприятий различной направленности.
13 сентября центр «Долголетие по-нижегородски» отметил первую годовщину своей деятельности. За это время гостями центра стали более 4,5 тысячи граждан «серебряного» возраста, для них было организовано около 900 мероприятий различной направленности.
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